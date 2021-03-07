2021/03/07 | 14:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات..القوات الأميركية تخطط لضربة جديدة على مواقع الحشد الشعبي

رجح الخبير الأمني صباح العكيلي , الاحد , ان تقوم القوات الامريكية بشن ضربات جوية على مواقع للحشد الشعبي وفصائل المقاومة بعد محاولات لالصاق تهمة استهداف اربيل من اجل استهداف مقرات تابعة للحشد الشعبي والفصائل.

وقال العكيلي ان ” التهديدات التي اطلقها مسؤولون في البنتاغون من التخطيط لاستهداف مقرات للحشد الشعبي متوقعة وذلك بحجة الصاق تهمة استهداف مطار أربيل” , مرجحا “وقوع ضربة أخرى في أي وقت ” .

وأضاف ان ” المطلوب من الحكومة التحرك بشكل سريع لمنع تنفيذ الضربة وان لاتعمد معلوماتها على تحقيقات مفبركة ومن جانب واحد بصدد اعترافات احد الأشخاص الذي تم عرضه على وسائل اعلام كردية ” .

وكان العضو السابق في الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا ريتشارد بلاك أكد، اليوم الأحد، ان المستفيد من الضربات الجوية التي امرت بها ادارة بايدن في وقت سابق على فصائل من الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية هم عناصر داعش.

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