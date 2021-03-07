الانبار تبين حقيقة عدم احالة معمل فوسفات القائم الى الاستثمار

2021/03/07 | 14:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

بين قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاحد، حقيقة عدم احالة معمل فوسفات القائم غربي الانبار الى الاستثمار .وقال المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الحكومة المركزية ابدت معارضتها على اناطة معمل فوسفات قضاء القائم كفرصة استثمارية على خلفية اصدار قرار في عام 2008 يمنع احالت مشاريع الثروة الوطنية الى الاستثمار من قبل الشركات الاجنبية باعتبار هذه الثروة سيادية ولا يمكن التصرف بها من قبل الشركات الاستثمارية الاجنبية “.واضاف ان” الحكومة المحلية في الانبار بانتظار قرار من رئاسة الوزراء والبرلمان ووزارة الصناعة للبت في الية التصرف في المعمل المتوقف عن العمل منذ اكثر من 17 عام نتيجة العمليات الارهابية ، مبينا ان” شركة الفوسفات اكدت معارض بعض النواب على عرض معمل فوسفات القائم كفرص استثمارية ، موضحا ان” حكومة الانبار المحلية تفاجئة بهذا القرار رغم ان شركة الفوسفات عرضت المعمل قبل فترة كفرص استثمارية وابدت شركات برتغالية وبلجيكية رغبتها في استثمار المعمل “.يشار الى ان مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز الطرموز كان قد صرح في وقت سابق ان تشغيل معمل فوسفات القائم يساهم في توفير 22% من واردات وزارة المالية.



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