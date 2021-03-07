مقتل 3 صيادين فلسطينيين بقصف صهيوني في بحر غزة

2021/03/07 | 14:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل، اليوم الأحد، ثلاثة صيادين فلسطينيين وأصيب رابع بحالة الخطر في قصف صهيوني استهدف مركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن نقيب الصيادين نزار عياش قوله: إن 3 صيادين قتلوا فيما أصيب رابع جراء قذيفة استهدفت القارب الذي يقلهم مما أدى إلى استشهادهم ونقلهم لمجمع ناصر الطبي.وكانت زوارق العدو أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل أكثر من منطقة بالقطاع صباح اليوم.ويعاني الصيادون الفلسطينيون من انتهاكات متواصلة من قوات العدو الصهيوني، حيث تستهدف مراكبهم وتصيبهم وتعتقل العشرات منهم في سجونها وتحاربهم في قوت يومهم.



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