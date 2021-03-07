برلمان كوردستان يعقد جلسة الاثنين

2021/03/07 | 14:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة رئاسة برلمان كوردستان في بيان موقع من رئيس البرلمان الدكتورة ريواز فايق حسين موجه الى جميع اعضاء البرلمان، تخطرهم فيه باضافة فقرة اخرى في التسلسل (ثالثا) الى جدول اعمال الجلسة رقم (2) الاعتيادية يوم الاثنين 8/3/2021.

وجاء في البيان، انه وفق حكم النقطة (1) من الفقرة (الاولى) من المادة (49) من النظام الداخلي لبرلمان كرودستان-العراق، قررت هيئة رئاسة البرلمان باضافة فقرة في التسلسل (ثالثا) لجدول اعمال الجلسة رقم (2) يوم الاثنين الموافق 8/3/2021 كالاتي:

ثالثا: قراءة مذكرة من قبل رئيس لجنة (الدفاع عن حقوق المرأة) بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة.

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