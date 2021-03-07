2021/03/07 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، تفاصيل الخطة الامنية لتأمين زيارة الإمام الكاظم ع.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الخطة الأمنية تضمَّنت مشاركة مختلف القطعات العسكرية علاوة على الاستطلاع الجوي وتسهيل مرور الزائرين"، مضيفا ان "الخطة تضمنت أيضاً تأمين خطوط سير الزائرين وقطع بعض الشوارع وتخصيصها للزائرين ومنع تواجد العجلات".

وتابع الخفاجي أن "الخطة اعتمدت أطوقاً أمنيةً شاركت فيها قوات وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وكذلك طيران القوة الجوية والجيش"، منوها بأن "خطة الزيارة تأتي تزامناً مع خطة زيارة البابا وحظر التجوال".ولفت إلى أن "الخطة تضمنت ايضا خطة أخرى لعودة الزائرين بمشاركة وزارة النقل وقطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي".

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