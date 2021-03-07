البابا يصلّي من أجل “ضحايا الحرب” في شمال العراق

2021/03/07 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل (العراق)-(أ ف ب) – صلّى البابا فرنسيس وسط الركام في ساحة حوش البيعة في الموصل عن أرواح “ضحايا الحرب” حيث أسف لـ”التناقص المأساوي بأعداد المسيحيين”، قبل أن يتوجه الى قرقوش حيث أدى صلاةً على أحد مسارح الانتهاكات العديدة لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد.وفي اليوم الأخير من زيارته التاريخية للعراق الذي تحصل […]

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