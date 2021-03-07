ادارة القوة الجوية تتهم لجنة الحكام بـ”التغافل”

2021/03/07 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادأكد عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي ماجد الساعدي، أن لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية تغافلت بعدم تواجد حكام إضافيين خلف المرمى في مباراتنا أمام الصناعات الكهربائية.وقال الساعدي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “هذا الموضوع لايمكن السكوت عنه وهو مخالف للوائح الاتحاد الدولي (فيفا ) ، سيما وأن فريقنا متصدرا لجدول الترتيب وكل مبارياته هامة ،مبينا أنه لو تواجد الحكام الاضافيين خلف المرمى في مباراة أمس لغير الكثير من مجريات اللقاء بعد حالات مثيرة للجدل أولها ضربة الجزاء التي لم تحتسب لفريقنا في الشوط الأول وكانت النتيجة تشير الى التعادل بدون الأهداف، والانذار المجاني بحق اللاعب حمادي أحمد والذي سيحرمه من اللعب في المباراة القادمة أمام الزوراء”.وتابع الساعدي أن “الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقنا كثيرة وفي مباريات حساسة ومنها عدم احتساب ركلتي جزاء أمام نفط الوسط وغيرها من المباريات فضلا عن الإنذار الذي تحصل عليه مهاجمنا ايمن حسين امام اربيل والذي حرمه من اللعب أمام الشرطة وغيرها من الحالات”.وأشار إلى أن “إدارة نادي القوة الجوية الرياضي لم تعترض حتى هذه اللحظة سعيا منها إلى إنجاح مسابقة الدوري الممتاز لكن في الوقت نفسه على لجنة الحكام محاسبة كل مقصر عملا بمبدأ الثواب والعقاب حتى لايقع حيف او غبن لأي فريق كون جميع الفرق صرفت أموالا طائلة لمنافسة شريفة تليق بإسم وحجم كل نادي يتواجد في المسابقة المحلية”.وخسر القوة الجوية في مباراته الاخيرة بالدوري الممتاز أمام الصناعات الكهربائية.



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