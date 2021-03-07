«الصحة العالمية» ترفض جوازات سفر «كورونا» في أوروبا

2021/03/07 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت «منظمة الصحة العالمية» عن رفضها

لجوازات سفر التطعيم التي تعتزم

المفوضية الأوروبية إصدارها، وفقاً

لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة

العالمية في أوروبا، هانز كلوجه، ف

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