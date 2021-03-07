تقارير: فيسبوك تخضع لتحقيق بشأن العنصرية في التوظيف والترقيات

2021/03/07 | 14:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت تقارير، يوم أمس السبت، أن شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي تخضع للتحقيق، بشأن إمكانية وجود عنصرية “منهجية” في التعيينات والترقيات الوظيفية داخل أروقتها.وذكرت وكالة “رويترز” أن اللجنة الأمريكية لفرص العمل المتكافئة (EEOC) شرعت في التحقيق مع “فيسبوك” حول تلك الاتهامات، وذلك بعد أن تقدم مدير برامج داخل الشركة، أوسكار فينيزي، و4 مرشحين […]

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