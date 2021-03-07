تحذيرات من مغبة تسويف قرار اخراج الأميركان: سيتسبب بمشاكل لا يمكن حلها

2021/03/07 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر السياسي المستقل سعد المطلبي، الاحد، من مغبة تغاضي حكومة مصطفى الكاظمي عن قرار سحب القوات الاميركية من العراق، مبينا ان عدم الانسحاب الاميركي سيجلب للعراق مشاكل لايمكن حلها.وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التهديدات الاميركية المستمرة ضد العراق بداعي قصف مصالحها تحملها الحكومة الحالية”.واضاف ان “الحكومة تعهدت بتطبيق قرار سحب القوات الاميركية من العراق والتنصل عن تلك الوعود هي من تسببت بالاحتكاك الحالي والازمات واستهداف القوات الاميركية في العراق”.واوضح المطلبي، ان “الازمات ستكون كبيرة ولا يمكن حلها بعد تفاقهما سيما مع وجود نية لزيادة عديد القوات الاميركية في العراق وارتفاع المطالب الشعبية المطالبة باخراجهم من البلاد”.انتهى/ 25د

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