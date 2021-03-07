الصحة العامة توضح حقيقة تقديم مقترح للجنة العليا لفرض الحظر الشامل

2021/03/07 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الأحد، أن قرار حظر التجوال الشامل لم يُتخذ بعد، فيما أشار إلى أنه لا يعلم هل سيُعقد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة اليوم أو يؤجل لوقت أخر.

وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم)، نحن "ننتظر حتى الآن بشأن عقد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة، ولا نعلم إن كان سيؤجل أو يعقد اليوم".

وأضاف أن "مقترح حظر التجوال الشامل لم يقدم إلى اللجنة العليا حتى الآن لأن موعد الاجتماع لم يحدد حتى نقدم الدراسة"، مبينا أن "رؤيتنا وفق الموقف الوبائي نحتاج إلى تطبيق حظر التجوال الشامل لكن القرار لم يتخذ بعد".

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اجتماعاً بشأن حظر التجوال في البلاد، تزامناً مع المدة المقررة للحظر التي من المفترض أن تنتهي اليوم.

ووفقاً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الأربعاء الماضي، فإن الحظر يبقى شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد، على أن يُعاد النظر بالحظر، اليوم الأحد.

وأوصت اللجنة، وزارة الصحة، بتقديم تقرير عن حظر التجوال في البلاد، فيما شددت على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات ومحاسبة المخالفين.

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