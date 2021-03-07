2021/03/07 | 14:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة كربلاء.وذكرت المديرية في بيان لقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم مكافحة المخدرات في كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبطت بحوزته (3820) حبة مخدرة”.وأشارت المديرية، الى “قيامها …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).