علي التميمي : عقد المحكمة الاتحادية لايتم الا بحضور كل الاعضاء ..وتتخذ القرارات المهمة باغلبية الثلثين

2021/03/07 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان : عقد المحكمة الاتحادية لايتم الا بحضور كل الاعضاء ..وتتخذ القرارات المهمة باغلبية الثلثين.وقال في بيان صحفي انه :" لأهمية هذه المحكمة تعقد بحضور كل الأعضاء وان قراراتها لا تكون صحيحة الا بحضور كل الأعضاء وان تتخذ القرارات البسيطة بأغلبية بسيطة وتتخذ القرارات المهمة بأغلبية الثلثين ".واضاف التميمي ان : دور خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون استشاري ..بدلالة المادة ٩٢ من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها .اي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا ، مجلسا استشاريا .وان تكون هيئة المحكمة من ٧ أعضاء بضمنهم الرئيس.والقاعدة تقول ..كل قاض فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضيا "./ انتهى3

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