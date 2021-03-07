الخارجية :اعتبار السادس من آذار يوماً وطنياً يؤذن بانطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني

2021/03/07 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت وزارة الخارجية :" ان القرار الحكومي باعتبار السادس من آذار من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش ، يؤذِن بإنطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني".وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة البابا في وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان:"ان اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح،سماحة المرجع الاعلى السيد السيستاني وقداسة الحبر الأعظم، إنعكس قراراً حكومياً بأن يكون يوم السادس من آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش".واضاف :" ان هذا القرار الحكومي يؤذِن بإنطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني"./انتهى2

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