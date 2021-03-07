انطلاق التصويت في انتخابات رئاسة نادي برشلونة

2021/03/07 | 14:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]بدأت اليوم الأحد انتخابات نادي برشلونة لاختيار رئيس جديد خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، في ستة مقار مختلفة، 2 منها في منشآت النادي، والباقي في جيرونا وييدا وتاراجونا وتورتوسا وأندورا.

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