2021/03/07 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول البابا فرنسيس بلسمة جراح أبناء بلدة قرقوش التي وقف سكّانها على جوانب الطرق، حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون، ترحيبا بالزائر غير العادي، فيما رفع صليب عند مدخل البلدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا يبلسم جراح قرقوش ويوجه تحية خاصة إلى النساء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا يبلسم جراح قرقوش ويوجه تحية خاصة إلى النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).