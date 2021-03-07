تغريدة عن العراق: مشاهد زيارة البابا تثير مشاعر إليسا..

2021/03/07 | 14:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، الأحد، على زيارة البابا إلى العراق

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت إليسا في تدوينة تابعها "ناس"، (7 آذار 2021) جاء فيها "هذه حضارة منطقتنا التي نتمنى ان نعود لها، وان تعمل الزيارة على اظهار الصورة الحقيقة للعراق وخصوصا الوجود المسيحي ونموذج التعايش فيها بعدما شوهتها ايادي الجهل والتطرف".

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