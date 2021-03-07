بالصور .. نحات موصلي مسلم ينحت صليبا ويهيده لبابا الفاتيكان

2021/03/07 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

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أهدى نحات موصلي مسلم بابا الفاتيكان صليبا خلال زيارة البابا الى المدينة.

وقدم النحات الموصلي عمر يونس صليباً بعد الانتهاء من نحته كهدية لبابا الفاتيكان خلال لقائه في منطقة حوش البيعة، قائلا ان تلك الهدية جاءت تعبيرا عن التضامن الروحي بين جميع الطوائف والمكونات بعيداً عن العرق والطائفة في المدينة.

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