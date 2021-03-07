2021/03/07 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بإقرار مجلس الشيوخ الخطة الخاصة بتحفيز الاقتصاد.

وقال بايدن في كلمة ان إقرار الخطة في ظل جائحة كورونا سيساعد الولايات المتحدة في التغلب على باقي الدول، والصين على وجه الخصوص في المؤشرات الاقتصادية، وسيوفر حسب توقعاته ستة ملايين فرصة عمل، فضلا عن قدرتها على زيادة حجم إجمالي الإنتاج الداخلي لمبلغ يصل الى تريليون دولار.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي قدمها بايدن لإغاثة الاقتصاد من تداعيات الجائحة والبالغة ترليونا وتسع مئة مليار دولار، خلال جلسة مطولة شهدت خلافات حادة بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين حول العديد من فقراتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يشيد بإقرار الكونغرس خطته الخاصة بإنعاش الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يشيد بإقرار الكونغرس خطته الخاصة بإنعاش الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).