2021/03/07 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البابا فرنسيس يصل أربيل ويتوجه إلى ملعب “فرانسوا حريري” لإقامة القداس

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