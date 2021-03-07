اسعار الدولار في محافظات عراقية

2021/03/07 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية أسعار صرف

الدولار في الاسواق و المحافظات

العراقية لليوم الاحد 07 – 03 – 2021

سعر الدولار في بغداد بورصة الكفاح 145,600

كركوك 1453.5 دينار

الموصل 1456 دينار

كربل

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