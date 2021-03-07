وزير الصحة: لاحظنا عدم التزام الزائرين بالتعليمات الصحية

2021/03/07 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال وزير الصحة حسن التميمي انه :" تمت مناقشة الاستعدادت الجارية في ظل الزيادة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا ".واضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي:"لاحظنا عدم التزام الزائرين بالتعليمات الصحية"./انتهى7

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