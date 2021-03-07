توقعات بزيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة

2021/03/07 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتوقع وزير الصحة تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الأحد، إن "الوزارة تتوقع ازدياد أعداد الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين لاسيما زائرو مدينة الكاظمية المقدسة".ودعا التميمي جميع المواطنين والمؤسسات الحكومية إلى دعم وزارة الصحة خصوصاً بما يخص الالتزام بالوقاية خلال الزيارة". واشار الى ان "الوزارة اعدت خطة متكاملة لزيارة الامام الكاظم(ع)،مشيراً الى "الحاجة لمفارز مشتركة لمتابعة الاجراءات الصحية ضمن المواكب الحسينية اثناء الزيارة".وطالب التميمي "القوات الأمنية بمنع أي زائر غير ملتزم من الدخول إلى مدينة الكاظمية حفاظاً على سلامة الزائرين الآخرين".

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