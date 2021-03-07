مؤتمر وزير الصحة لإعلان القرارات الجديدة بشأن الجائحة وحظر التجوال

2021/03/07 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأحد، مناقشة الاستعدادات الجارية في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (7 آذار 2021)، "لاحظنا عدم التزام الزائرين بالتعليمات الصحية، وناقشنا الاستعدادت الجارية في ظل الزيادة في أعداد الإصابات".

وأضاف، "نراقب الموقف الوبائي ونتوقع زيادة الإصابات في الأيام المقبلة".

وترأس وزير الصحة حسن التميمي، في وقت سابق اليوم، اجتماعاً بشأن حظر التجوال.

وذكر مصدر حكومي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (7 آذار 2021)، أن " وزيرالصحة ترأس إجتماعاً للجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 لمناقشة عدد من المواضيع من بينها حظر التجوال وكذلك زيارة الامام الكاظم عليه السلام ".

وأضاف، أن "وزير الصحة سيرفع بعد انتهاء الاجتماع التوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، في وقت سابق، حزمة قرارات جديدة حول الوضع الصحي واجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالتزامن مع الحظر الوقائي.

وأكدت اللجنة، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية، وتابعه "ناس"، (5 آذار 2021)، على "منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية"، مضيفة أن "على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة".

وقررت اللجنة أن "يكون دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجول الشامل والجزئي، بالإضافة إلى منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة، فضلا عن منع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية".

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