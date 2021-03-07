وزير الصحة: نتوقع زيادة الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة

2021/03/07 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وزير الصحة حسن التميمي، اليم الاحد، عن التوقعات بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، داعيا الى إسناد الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا.وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي، “لاحظنا عدم التزام الزائرين بالتعليمات الصحية”، لافتا الى ان “اجتماع اللجنة ناقش الاستعدادت الجارية في ظل الزيادة في أعداد الإصابات”.وأضاف، …

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