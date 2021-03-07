مصالحة الذاكرة أم التوبة؟ - حسن مدن

2021/03/07 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن قبل أقل من عام حين أعادت فرنسا إلى الجزائر رفات 24 مقاتلاً من المناضلين الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي كانت جماجمهم محفوظة في متحف فرنسي، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن هذه الخطوة «تندرج في خانة الصداقة والوضوح حول جميع جراح تاريخنا».



ويومها قلنا إن الشطر الثاني في عبارة ماكرون هي الأهم، فالوضوح حول جراح التاريخ هو المطلوب، وعلى أهمية ما فعلته فرنسا، يومها، من وجهة النظر الرمزية، بإعادة رفات ......





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