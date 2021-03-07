تشويهات عبد الحسين سلمان (2-3) - حسين علوان حسين

2021/03/07 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين عرضت في الاقتباس الأول من نصوص ماركس في الحلقة الأولى من هذه السلسلة كيف أن ماركس قد اعتبر أن "القوانين الطبيعية للإنتاج الرأسمالي هي ميول تعمل بضرورة حديدية باتجاه تحقيق نتائج حتمية" .



كما استشهدت في المقتبس الثالث من نصوص ماركس بقوله : "إن وقت العمل الضروري اجتماعيًا لإنتاج السلع يؤكد نفسه بالقوة مثل القانون الطبيعي للطبيعة " و يقارنه بقانون الجاذبية .



و لكون الماركسية إنما هي بالضبط "علم قوانين ......





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