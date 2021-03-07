الطاقة النيابية: لا يوجد أي تقدم في مفاوضات بغداد وأربيل بشأن الموازنة

2021/03/07 | 15:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

استبعدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري، الأحد، الوصول الى توافق بين بغداد وأربيل بشأن خلافات الموازنة خلال ألايام القليلة.

وقالت البجاري في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “حكومة كردستان لا ترغب بتسوية الخلافات السياسية مع المركز”، مبينة أن “الخلاف الدائر حاليا حول الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية “.

وأضافت أن “حصة الاقليم في الموازنة 12.6 لم تحسم لغاية الان “، مشيرة الى أن “البرلمان سيشهد إقرار مشروع قانون الموازنة رغم استمرار الخلافات لأنها تأخرت كثيرا”.

وكشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن مقترح لإدراج قانون الموازنة مع قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على حل البرلمان بسلة واحدة. انتهى 25 ح

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