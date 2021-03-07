2021/03/07 | 15:16 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 7 مارس 2021 | 03:15 مساءً | عدد القراءات : 1

المسابقات تصدر جملة من القرارات

عقدت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً استثنائياً، السبت الموافق 6/3/2021، عبر الدائرة الإلكترونية بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة والناطق الإعلامي للجنة.





وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة تقارير مشرفي مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز، وقررت الآتي:

1- مفاتحة اللجنة الأمنية التابعة لاتحاد الكرة لمعرفة سبب تأخير بعض المنسقين الأمنيين وتهاون البعض الآخر مع دخول عدد من الجمهور، ما سبّب حالة من الإرباك، وكذلك مخالفٌ للضوابط التي تم التأكيد عليها بمنع حضور الجمهور تماماً.





2- نظرًا لوصول بعض فرق الأندية الى ملاعب مبارياتها بشكل منفرد (عجلات خاصة)، ما أدى الى الإخلال في عملية دخولهم للملعب، وعليه نطالب الأندية بالحضور بالباص الخاص للنادي في الأدوار المقبلة لضمان انسيابية الدخول، ومنعاً للفوضى.





3- تمت ملاحظة جلب الأطفال في بعض المباريات، وهم يتبعون لبعض عوائل اللاعبين أو المدربين، وهذا مخالف للتعليمات، لذا قررنا منع اصطحاب الأطفال في مباريات الدوري الممتاز مع اللاعبين والملاكات التدريبية.





4- توجيه تعميم إلى الأندية المشاركة في منافسات الدوري الممتاز بإرسال قائمة بأسماء أعضاء الهيئات الإدارية والضيوف على أن لا تتجاوز عشرة أسماء لكل فريق، لضمان وتسهيل دخولهم، ومنعاً لدخول أسماء غير موجودة في القائمة المرسلة.





5- التأكيد على ارتداء الباجات التعريفية للفرق من المدربين واللاعبين والإداريين والملاكات الطبية.

6- مخاطبة الأندية بجلب لوحة أخرى لتبديل اللاعبين، تلافياً لخلل ما قد يحصل، وكذلك للتقليل من الضغط الحاصل على الحكم الرابع.

7- التأكيد على عملية التباعد الاجتماعي بين اللاعبين البدلاء، ولبس الكمامة من دون خلعها أثناء التواجد في الملعب، وكذلك يسري هذا التوجيه على المدربين والإداريين.

8- التأكيد على الأندية بجلب أجهزة فحص درجة الحرارة للقيام بفحص وفود الأندية المتبارية، وبحضور مشرف المباراة.

9- التأكيد على الأندية بتوفير نقالات إسعاف نظامية وجيدة للاعبين الذين يتعرضون للإصابة في المباريات .





10- بعد التدقيق والمتابعة، ونظرًا لدخول بعض الجمهور في مباراة النجف والسماوة في المقصورة الرئيسية لملعب النجف، وبعد تكرار هذهِ الحالة للمرة الثانية، قررت لجنة المسابقات توجيه إنذار نهائي لإدارة نادي النجف بضرورة عدم السماح للجمهور بالدخول، وفي حالة تكرارها سيتم حرمان النادي من اللعب في ملعبه بنقل مبارياته إلى ملعب آخر.





11- نظرًا لعدم تطبيق القانون من قبل مشرف مباراة النجف والسماوة (كامل زغير عداي)، قررت اللجنة حرمانه من الإشراف للأدوار الثلاثة المقبلة.

12- التأكيد على المشرفين بالتعاون مع الطواقم التحكيمية لضبط تحركات دكة البدلاء، وعدم التهاون مع أي حالة غير منضبطة ومسيئة.

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