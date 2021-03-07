تقرير مشرف مباراة الشرطة وزاخو على طاولة لجنة الانضباط

2021/03/07 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أرسلت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الأحد 7/3/2021، تقرير مشرف مباراة الشرطة وزاخو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لدوري الكرة الممتاز إلى لجنة الانضباط.

وقالَ رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة وزاخو التي اقيمت ضمن الجولة 22 في دوري الكرة الممتاز التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، قد تم إرساله إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات المناسبة بحقها”.

وأضافَ عوفي ان “لجنة المسابقات، بدعمٍ من التطبيعية، تسعى جاهدة الى إظهار المباريات بصورة تليق بسمعة دورينا وكرتنا، وتقلل من السلبيات التي رافقت بعض المباريات، وتتطلع اللجنة إلى تعاون الأندية لإقامة المباريات بطريقة منظمة”.

واختتمَ رئيس لجنة المسابقات حديثه بالقول: “اللجنة أرسلت تقرير مباراة الشرطة وزاخو إلى لجنة الانضباط من أجل البت في جميع الملابسات التي حصلت في المباراة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.



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