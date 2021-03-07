لماذا غيّر البابا فرانسيس جدوله في أربيل وأصرّ على زيارة ناحية عنكاوا؟

2021/03/07 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل افادت المنسقية الإعلامية، لزيارة قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس لإقليم كردستان العراق أربيل، والتي ستتم يوم غد الأحد، أنه تم إجراء تعديل وإضافة، في جدول برنامج زيارته لأربيل وهو زيارة عنكاوا.وقال المنسق الإعلامي للزيارة البابوية لإقليم كردستان، زين أنور، إن “فحوى التعديل والإضافة في جدول الزيارة هو قيام البابا بزيارة …

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