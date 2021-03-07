إتصالات أردنية إسرائيلية مكثفة.. في مغزى التوقيت ودلالة الرسائل

2021/03/07 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثافة الاتصالات رفيعة المستوى بين الأردن وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الفائتة، بدت لافتة لانتباه المراقبين، وثمة أسئلة وتساؤلات عن مدى جديتها وجدواها، وما الذي يريده طرفاها منها في هذا التوقيت بالذات

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