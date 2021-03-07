الصحف الإيرانية تثني على لقاء البابا فرنسيس والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في العراق

2021/03/07 | 15:34 - المصدر: فرانس 24

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أثنت معظم الصحف الإيرانية الصادرة الأحد على لقاء البابا فرنسيس والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني السبت في مدينة النجف، ضمن إحدى أهم محطات زيارة الحبر الأعظم التاريخية إلى العراق.



ورأت صحف الإصلاحيين أنها تحمل رسالة سلام إلى العراق فيما ذكرت الصحف المقربة من المحافظين بفتوى السيستاني سنة 2014 لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

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