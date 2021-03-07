2021/03/07 | 15:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحف الإيرانية ترحب باللقاء الذي جمع البابا فرنسيس والمرجع الشيعي علي السيستاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/07 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحف الإيرانية ترحب باللقاء الذي جمع البابا فرنسيس والمرجع الشيعي علي السيستاني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحف الإيرانية ترحب باللقاء الذي جمع البابا فرنسيس والمرجع الشيعي علي السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).