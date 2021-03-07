إيران تعلن الإفراج عن 3 مليارات دولار من أرصدتها المجمدة في 3 بلدان بينها العراق

2021/03/07 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد (07 آذار 2021)، بالإفراج عن 3 مليارات من أرصدة إيران المجمدة في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "أنباء فارس" عن عضو الهيأة الرئاسية بغرفة التجارة الايرانية العراقية، قوله، إنه "أُفرجت عن 3 مليارات دولار من أرصدة ايران في العراق كوريا الجنوبية وسلطنة عمان".

يتبع...

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