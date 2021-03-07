الأعرجي و علاوي يؤكدان اهمية الانفتاح أكثر على العالم

2021/03/07 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي و زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اهمية أن تشهد المرحلة الحالية حراكا كثيفا من أجل الانفتاح أكثر على العالم.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاعرجي التقى علاوي ، وتم في اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية، واستعراض آخر التطورات على الصعيد العربي والإقليمي والدولي".وتبادل الجانبان ، وجهات النظر حول الكثير من الملفات المتعلقة بالسياسة والأمن، وعلاقات العراق بمحيطه الإقليمي والدولي، إلى جانب التأكيد على أهمية أن تشهد المرحلة الحالية حراكا كثيفا من أجل الانفتاح أكثر على العالم، بما يخدم مصلحة العراق وشعبه./انتهى7

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