ميسي يشارك في انتخابات رئاسة برشلونة

2021/03/07 | 15:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في انتخابات النادي الكتالوني لاختيار رئيس جديد للبارسا.

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