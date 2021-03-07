مكائن معمل البان عراقي تدور بعد توقف لـ4 سنوات.. انتاج بنحو 3 اطنان يوميًا تنتظر “عطف” وزارة التجارة

2021/03/07 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد مدير معمل ألبان الموصل نواف العبيدي، السبت، معاود المعمل لنشاطه مجدداً بعد فترة توقف لاكثر من 4 سنوات، نتيجة تدمير المعمل بفعل العمليات العسكرية.

وقال العبيدي في تصريح صحفي، إنه “بإمكانيات ذاتية استطعنا وبالتعاون مع المنظمات الدولية من إعادة تشغيل المعمل ونحن ننتج الآن 3 مواد أساسية هي اللبن والقشطة والجبن”.

وأضاف أنه “إنتاج المعمل طنين من اللبن وطن من القشطة وحوالي 800 كيلو من الجبن، ولكن لو تم توفير الأجهزة الحديثة التي تم سرقتها من قبل عناصر داعش لتجاوز إنتاجنا أكثر من 20 طن خلال اليوم الواحد”.

وأشار إلى أنه “نحتاج لأكثر من مليار دينار ونستطيع أن نغرق أسواق الموصل بالمنتج المحلي، وناشدنا وزارة التجارة بأكثر من مرة بشراء منتاجتنا، ولكن حتى الآن لايوجد رد، ولو توفرت لنا هذه الأجهزة فأن المعمل سيعود لسابق عهده بكميات الإنتاج الكبيرة”.

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