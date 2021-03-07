قناص يطلق النار على ضابط في الاستخبارات شمالي بغداد

2021/03/07 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن قناصاً أطلق النار على ضابط في استخبارات الجيش في الطارمية.

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وقال المصدر في حديث لـ "ناس"، (7 آذار 2021)، إن "قناصا استهدف الضابط في استخبارات فوج الثالث لواء 54 (أنمار ياسر) في قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن "الضابط توفي في الحال، فيما نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي".

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