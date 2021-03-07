2021/03/07 | 15:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة ماستر كارد الأمريكية مع بداية شهر فبراير/شباط الجاري عن خطتها لدعم العملات الرقمية المشفرة ضمن شبكتها.وخصت بذلك العملات الرقمية التي تخضع لقوانين الخصوصية والأمان، والتي تمثل حاليا نسبة قليلة بين العملات الرقمية، بحسب ما ذكر موقع “ibelieveinsci”.وفي الحديث عن البيتكوين أولى العملات الرقمية المشفرة والتي تستخدمها ماستر كارد، فهي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماستر كارد تعلن دعمها للعملات الرقمية المشفرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماستر كارد تعلن دعمها للعملات الرقمية المشفرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).