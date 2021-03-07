عام على جائحة كورونا .. المرأة في تراجع - رانيا لصوي

2021/03/07 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رانيا_لصوي لم يكن عامنا الأخير مميزا على الاطلاق، بل وبكثير من الجوانب شهدت قضايا المرأة تراجعاً كبيراً، وكما العادة فإن للمرأة الحصة الأكبر من الاضطهاد وحصد التأثيرات السلبية لكل انعكاس في قضايا المجتمع.في 17 آذار من عام 2020 أعلنت الحكومة تفعيل قانون الدفاع كأداة من أدوات مواجهة جائحة كورونا، على ان يطبق في أضيق حدوده بما يخص الشأن الصحي فقط.ولكن سياسة الاغلاقات المتبعة من ذلك التار ......





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