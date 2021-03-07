قضايا المرأة هي قضايا المجتمع والدولة والمستقبل - المنبر التقدمي البحريني

2021/03/07 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنبر_التقدمي_البحريني داعياً إلى تمكين المرأة البحرينية سياسياً ونقابياً لتعزيز مكانتها قطاع المرأة بالتقدمي بمناسبة الثامن من مارس: قضايا المرأة هي قضايا المجتمع والدولة والمستقبليحتفل العالم هذا اليوم الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة حاملاً هذا العام شعار “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالمCOVID-19 “، وذلك احتفاءً بالجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال تبذلها المرأة حول العالم في تشكيل مستقب ......





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