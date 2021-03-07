‏تحية للنساء بمناسبة يوم المرأة العالمي - الحركة التقدمية الكويتية

2021/03/07 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحركة_التقدمية_الكويتية ‏تحية الحركة التقدمية الكويتية للنساء بمناسبة يوم المرأة العالميتتقدم الحركة التقدمية الكويتية بخالص التهنئة للمرأة في الكويت والعالم أجمع في اليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من شهر مارس من كل عام.حيث تأتي هذه المناسبة بعد تنامي الحركة النسوية في الكويت خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تنامي الحركة النسوية العالمية، حيث لوحظ تصاعد الخطاب النسوي الرافض للقوانين التمييزية ضد ......





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