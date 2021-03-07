مع تخفيض عدد الفحوصات.. انخفاض عدد الاصابات اليومية بكورونا في العراق

2021/03/07 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة

الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 3359 إصابة جديدة

بفي

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