الصحة تتوقع زيادة الإصابات في الأيام المقبلة

2021/03/07 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة الصحة، اليوم الأحد،

ارتفاع عدد الإصابات جراء فيروس كورونا

خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، في مؤتمر

صحفي، إنه "ناقش الاستعدادات الجارية في

ظل الزيادة في أعداد ال

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