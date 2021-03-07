الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة ايران بالعراق وعمان وكوريا

2021/03/07 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ايران على حصولها على 3 مليارات

دولار من أرصدتها المجمدة في كوريا

الجنوبية وسلطنة عمان والعراق.

واكد عضو الهيئة الرئاسية بغرفة

التجارة الايرانية العراقية، الافراج

عن 3 مليارات دولار من أرصدة اير

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