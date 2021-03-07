الصحة تسجل 3359 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/07 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاحد.

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