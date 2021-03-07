البابا فرانسيس يفتتح الكنيسة التي أستخدمها داعش ميدانا للرماية والتدريب في بغديدا

2021/03/07 | 16:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل توافد آلاف المسيحيين منذ فجر هذا اليوم إلى الشارع الرئيسِ لمدخل مدينة بغديدا لإستقبال البابا فرانسيس بعد زيارته للموصل.تعتبر هذه الزيارة التاريخية من الزيارات المهمة للمسيحيين خاصة وللعراقيين بصورة عامة، ولزيارة البابا إلى بلدة بغديدا تحديداً أهمية كبرى ليس فقط لتاريخها المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسيحية، لكن أيضاً لكونها تعرضت …

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