ارتفاع الاصابات والوفيات بكورونا في اقليم كوردستان

2021/03/07 | 16:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن تسجيل 256 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 3 حالات وفاة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "375"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (6323 فحوصات جديدة)

• (2503) اربيل

• (1490) السليمانية

• (1742) دهوك

• (20) حلبجة

• (478) كرميان

• (90) رابرين

•

2.



الاصابات: (256 اصابات جديدة)

• (153) اربيل

• (57) السليمانية

• (19) دهوك

• (2) حلبجة

• (6) كرميان

• (19) رابرين

•

3.



الشفاء: (135 حالة شفاء)

• (56) اربيل

• (19) السليمانية

• (52) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (8) رابرين

•

4.



الوفيات: (3 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (3) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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