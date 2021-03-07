أربيل.. بابا الفاتيكان يقيم قداساً

2021/03/07 | 16:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقيم بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، قداسا، بحضور عدد غفير من مسيحيي اقليم كوردستان في ملعب فرنسو حريري في اربيل .

ووصل البابا فرنسيس الى مدينة اربيل ، اليوم الاحد، في زيارة تاريخية هي الاولى من نوعها الى اقليم كوردستان.

وكان في استقبال البابا في مطار اربيل رئيس اقليم كوردستان ونوابه ورئيس حكومة اقليم كوردستان ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وعدد من الوزراء في حكومة اقليم كوردستان وممثلي الطوائف والاديان والمكونات المتنوعة في اقليم كوردستان.

وقام البابا خلال زيارته بالاجتماع مع المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان ومن ثم توجه الى مدينة الموصل، من ثم عاد الى اربيل .

PUKmedia خاص

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